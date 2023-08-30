Суперлуние и голубую Луну можно увидеть на Ставрополье ночью на 31 августа

Суперлуние можно будет наблюдать на Ставрополье этой ночью Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье в ночь с 30 на 31 августа можно будет увидеть суперлуние и редкое явление – «голубую Луну», на самом деле, ее цвет не поменяется. Произойдет второе полнолуние за месяц – первый раз был 1 августа, и вот в конце лета покажется и второе, причем оно окажется самым большим в 2023 году. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Уже сегодня, 30 августа, Луна окажется на близком расстоянии, и уже в 18:52 ее можно будет увидеть. Фазу полнолуния спутник примет 31 августа в 4:37 утра. В этот день произойдет суперлуние, полная Луна будет находиться в ближайшей точке к Земле, начнет выглядеть больше и ярче обычного.

Погода в это время, по данным синоптиков, ожидается безоблачная, поэтому можно без проблем понаблюдать за причудливыми явлениями. Температура воздуха в ночь опустится до +9-14 градусов на Ставрополье, в Ставрополе – +12-14.