Школьный автопарк Ставропольского края пополнился 65 автобусами

Фото: соцсети губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова

Перед началом учебного года на Ставрополье автопарк школьных автобусов пополнился на 65 машин. Транспорт передали в территории, для которых они и закупались, рассказал губернатор Владимир Владимиров.

— На одной из прямых линий спрашивали про автобус для школьников села Острогорка – одну из машин отправили туда, будет возить детей в Лермонтов, – пишет глава региона в социальных сетях.

К концу, по словам Владимирова, в планах получить еще 39 автобусов, чтобы заменить старые машины, которые уже не на ходу. В регионе школьным транспортом постоянно пользуются 18 тысяч детей, поэтому транспорта необходимо много, и он обязательно должен быть в приличном состоянии.