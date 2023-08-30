На Ставрополье разыскивают пытавшегося застрелить знакомого мужчину

Руслана Леонова. Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

В Предгорном округе Ставрополья следователи просят помощи в поисках 45-летнего Руслана Леонова, подозреваемого в преступлениях. Днем 27 августа фигурант на одной из улиц станицы Ессентукской поссорился со знакомым, достал огнестрельный пистолет и выстрелил не менее семи раз в тело 38-летнего пострадавшего. Раненого мужчину доставили в больницу и спасли жизнь, а подозреваемого объявили в федеральный розыск.

— Следствие обращается ко всем гражданам, располагающим информацией о его местонахождении, сообщить об этом в следственный отдел по Предгорному району краевого управления СКР по телефонам: 8(87961) 5-06-90, 8-938-346-72-85 или в полицию 8 (87961) 5-11-37, 02, – пишет пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

Проти Леонова завели уголовное дело по статьям «Причинение тяжкого вреда здоровью» и «Незаконное приобретение и ношение огнестрельного оружия». Расследование продолжается, обстоятельства уточняются, а фигуранта ищут по всей России.