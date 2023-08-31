Пенсионерка из Ростовской области заявила о другом человеке в могиле ее бабушки

Пенсионерка из Ростовской области обнаружила чужого покойного в могиле бабушки Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Батайске Ростовской области местная жительница бьется за могилу погибшей 41 год назад бабушки. Наталья Кондратьева пришла на Западное кладбище к родственнице, но на месте нашла другое захоронение, в котором покоился другой человек. Об этом рассказали коллеги из «КП-Ростов-на-Дону».

Надгробие вырвали с корнем, фото бабушки оторвали – все выбросили в кусты. По словам пенсионерки, все сделали соседи по участку на кладбище. У них недавно скончалась мать. Причем Наталья говорит, что та семья могла решиться на такой поступок, не найдя места для усопшей на своем участке.

Пенсионерка решила не оставлять ситуацию и обратилась в полицию с заявлением. Наталья говорит, что в случае необходимости дойдет до мэра. Впрочем, администрация уже в курсе ситуации и разбирается в произошедшем.