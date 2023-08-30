Изнасиловавший подростка шизофреник сбежал из психбольницы

Фото сбежавшего пациента Фото: СОЦСЕТИ

В Карачаево-Черкесии днем объявили в розыск Ахью Харшимовича Лепшокова 1979 года рождения, покинувшего без разрешения психическую больницу в поселке Кубрань. В полиции республики комментируют, что 44-летний житель поселка Новый Карачай находился на принудительном лечении по решению Карачаевского городского суда.

По данным СМИ, речь про страдающего шизофренией рецидивиста, помещенного в больницу после изнасилования подростка. Еще он был замечен за серией краж, что подтверждают в СУ СКР по Карачаево-Черкесии. Мужчине удалось сбежать следующим образом: он протиснулся через оконную решетку на первом этаже здания, перелез через забор, скрылся в лесу, а затем в поселке Кубрань, откуда сам родом. Как пишут некоторые телеграм-каналы, побег не первый, и больной не раз буйствовал и бросался на медиков. В настоящее время Лепшоков задержан.

- Сбежавшего из больницы пациента Сотрудники полиции МО МВД России «Карачаевский» задержали сбежавшего из психиатрической больницы пациента А.Х. Лепшокова, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по республике.