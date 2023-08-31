Нехватка топлива на Ставрополье коснулась аграриев Фото: УКЛАДОВ Егор

Серьезную нехватку топлива на Ставрополье отметили в Минсельхозе России, дефицит начал мешать не только водителям частных автомобилей, но и аграриям. Осенью предстоит посевная кампания, для которой может не хватить горючего, так как некоторые заправки в регионе просто закрываются от отсутствия бензина.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев собрал заседание ведомственного оперативного штаба и сказал, что ситуация напряженная. Скачки цен зафиксировали в Тульской Рязанской, Тамбовской, Калужской областях, республиках Мордовии и Татарстане, Ставропольском и Краснодарском краях.

— Помимо этого, ряд субъектов, включая такие крупные аграрные регионы, как Ставропольский, Краснодарский край и Крым, говорят о низких запасах топлива, – рассказали в Минсельхозе России.

За август цены на бензин выросли на 13%, теперь же предстоит создать баланс спроса и предложения, ограничить «серый экспорт» для снижения цен на бензин и увеличения его количества на рынке в России.