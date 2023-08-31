В Ставрополе и Буденновске не нашли опасных веществ в воздухе

Опасных веществ не нашли в воздухе Ставрополя и Буденновска Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В воздухе Ставрополя и Буденновска не нашли опасных веществ, отклонений от нормы нет. В этом уверены специалисты Роспотребнадзора, которые брали пробы после массовых жалоб о запахе гари. Исследования показали, что ничто вредное для людей не превышает нормальное значение в воздухе, а значит, никакой опасности для жителей городов нет.

Пробы брались на улицах Пушкина, Черниговская, Генерала Маргелова, Серова и проспекту Кулакова в Ставрополе. В Буденновске воздух проверяли улицу Гирченко, а также санитарную зону завода «Ставролен».

— Превышений норм предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ зафиксировано не было. Результаты производственного экологического контроля ежемесячно направляются в Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, – сообщает Роспотребнадзор.