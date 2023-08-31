Два подростка на питбайке попали под колеса авто в Невинномысске

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

На улице Калинина в Невинномысске накануне вечером водитель «Лады Гранты» решил повернуть налево, но не уступил дорогу двум подросткам на питбайке, которые ехали навстречу. Автомобилист начал совершать маневр, а молодые люди на спортивной технике не смогли избежать столкновения. Произошла авария, на место вызвали скорую и автоинспекторов.

— В результате 15-летние водитель и пассажир спортинвентаря доставлены в больницу с травмами ног. От травм головы подростков уберегли мотошлемы. За рулем автомобиля находился 34-летний житель Черкесска, который был трезв, злостным нарушителем ПДД не является, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

По факту аварии началась проверка, но даже с учетом, что вина в ДТП предварительно водителя, автоинспекторы установят степень ответственности в том числе и подростков. Дело в том, что парни выехали на спортивном инвентаре на дорогу общего пользования, что делать запрещено. К разбирательствам подключили родителей.