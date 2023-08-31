Россельхозбанк определил любимые орехи россиян

Регионы СКФО и Юга России лучше всего подходят для импортозамещения грецкого ореха, фундука и миндаля. Фото: rshb.ru

Ежегодно 29 августа в России отмечается Ореховый спас: считается, что после этой даты орехи созрели и можно собирать урожай с культурных и с дикорастущих деревьев. Эксперты Россельхозбанка проанализировали рынок ореховодства и провели опрос. Выяснилось, что чаще всего россияне едят грецкий орех, фисташки и кешью.

Накануне праздника, например, в Ставропольском филиале банка прошла очередная ярмарка «Вкусная пятница». Приглашенными гостями стали братья Джамиловы. У них семейный бизнес: выращивают орехи, производят сухофрукты.

Братья Джамиловы стали приглашенными гостями ярмарки «Вкусная пятница» в Ставропольском филиале банка. Фото: rshb.ru

Самым популярным видом Максуд Джамилов называет жаренный кешью с солью. Продукцию братьев любят и знают, найти ее можно на рынках Ставрополя, а теперь еще и приложении Россельхозбанка Свое Родное.

Сколько орехов производится в России?

По итогам прошлого года в России собрали 26,9 тыс. тонн орехоплодных культур (грецких орехов и фундука) и 19 тыс. тонн дикоросов (кедровых и других лесных орехов). По сборам орехоплодных культур лидирует Краснодарский край (24% от всех собранных в России орехов), далее идут Ростовская область (16,85%), Дагестан (16,76%), Ставрополье (16,72%).

Три ореха для российского фермера

Чаще всего россияне покупают орехи в супермаркетах - 34% ответов, заказывают онлайн - 25%, на рынок за ними ходят 24%, 17% приобретают орехи в фермерской лавке. Заместить отечественными можно не все орехи, например, кешью и макадамия в нашем климате не растут. Однако аналитики экосистемы Свое Фермерство выяснили, что грецкий орех, фундук и миндаль имеют высокий потенциал импортозамещения именно за счет российских фермерских хозяйств. Для этого лучше всего подходят регионы Северного Кавказа и Юга России.

Где еще любят российские орехи?

В 2022 году экспорт орехов из России составил 25 тыс. тонн. Большая часть этого объема ушла на рынок Китая (79%), а также в Чехию (6%), Азербайджан (6%) и Казахстан (4%). В 2023 году экспорт увеличился на 71%, в основном за счет отгрузки кедровых орехов в Китай, доля которых составляет 80% от всех вывозимых орехов.

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