Уставший водитель на Ставрополье устроил аварию с тремя пострадавшими

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

На 277 километре трассы Кавказ в Ставропольском крае водитель «Нивы» не выдержал дистанцию перед другой машиной и устроил аварию. Впереди ехала грузовая ГАЗель, в которую и врезалась легковушка. На место вызвали скорую и автоинспекторов.

— В результате в реанимацию больницы Невинномысска доставлены водитель и два пассажира «Нивы», жители Краснодарского края, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Предполагается, что 47-летний водитель долгое время ехал без отдыха, из-за чего пришла усталость, а скорость реакции снизилась. За последние два года он не получал штрафы за нарушение ПДД.

По факту аварии началась проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.