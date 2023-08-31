Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+32°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 августа 2023 11:17

В Ставрополе 1 сентября пройдут военные учения с имитационными боеприпасами

В Ставрополе 1 сентября пройдут военные учения с боеприпасами
Данил ЮРКОВ
Военные учения пройдут в Ставрополе 1 сентября

Военные учения пройдут в Ставрополе 1 сентября

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В День знаний, 1 сентября, в Ставрополе решили провести военные учения в воинских частях. Пока в крае в школы будут идти 34 тысячи первоклассников, солдаты краевых частей будут готовиться к стрельбе из имитационных патронов. Об этом заявил мэр Иван Ульянченко.

— Завтра на территории воинских частей Ставрополя с 11:00 до 16:00 будут проводиться плановые учения подразделений «Антитеррор» с применением имитационных боеприпасов, – пишет мэр в социальных сетях.

Жителей Ставрополя попросили сохранять спокойствие и не разводить панику. Учения и взрывы от них не представляют опасности для населения. После 16:00 шум прекратиться.