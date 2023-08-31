К 6,5 годам колонии приговорили женщину за убийство сожителя на Ставрополье

Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

В Ипатовском округе Ставрополья на скамье подсудимых оказалась 44-летняя жительница Московской области. Вечером 18 сентября 2022 года злоумышленница вместе с сожителем в съемной квартире распивали алкоголь и разговаривали. В какой-то момент они поссорились на почве ревности.

— Осужденная кухонным ножом ударила мужчину в грудь. От полученного ранения 39-летний потерпевший скончался на месте происшествия, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Злоумышленницу задержали, против нее завели уголовное дело по статье «Убийство». Расследование завершили, материалы направили в суд. И вот состоялось заседание, где решилась судьба фигурантки.

— Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил подсудимой наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима, – рассказали в региональной прокуратуре.