Эксперты рассказали, как научить детей тратить деньги с умом

Детская банковская карта - современный аналог карманных денег. Фото: sberbank.ru

Важный шаг для ребенка на пути к самостоятельности - это возможность пользоваться личным бюджетом. Детский и подростковый психолог Светлана Котляренко перечислила основные правила, которые помогут научить детей грамотно распоряжаться деньгами.

Во-первых, следует проговорить, откуда у ребенка появляются средства. Общий принцип - лучше не поощрять деньгами выполнение дел по дому и уроков. «Платить» можно за те задачи, которые мы делегируем сторонним людям, например, мойку машины.

Во-вторых, нужно обрисовать круг, на что можно потратить деньги. Здесь главное правило - оплачивать только безопасные для жизни и здоровья покупки.

В-третьих, важно научить не тратить всю сумму сразу на сиюминутные «хотелки», а контролировать свои желания, выбирать действительно нужные и копить.

- Один из вариантов стимулирования - поощрение дополнительной суммой в конце месяца, если ребенок не растратит все, что у него есть, - предлагает Котляренко.

Наиболее удобным способом развития у детей финансовой грамотности эксперт назвала наличие у ребенка личной банковской карты.

- Детская банковская карта - современный аналог карманных денег, - говорит управляющий Дагестанским отделением Сбербанка Евгений Морозов. - С ее помощью ребенок учится планировать расходы, знакомится с банковскими услугами. Постепенное обучение финансовой грамотности идет веселее, если у карты - яркий дизайн. Например, с любимым многими мультяшным героем - Чебурашкой. При этом все находится под контролем родителей - в онлайн-приложении банка можно отслеживать историю операций и баланс по карте, а также настроить лимиты на покупки ребенка.