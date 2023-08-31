Олег Газманов готовит песню о Ставропольском крае

Гала-концерт состоится в Ставрополе 15–16 сентября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Народный артист России Олег Газманов готовит новый хит. На этот раз песня будет о Ставропольском крае. Послушать ее впервые можно будет на финале конкурса патриотической песни «Родники». Гала-концерт состоится в Ставрополе 15–16 сентября 2023 года. Об этом сообщили в информполитике региона.

Новым треком певец хотел отблагодарить ставропольцев за то, что позволили ему проводить фестиваль. Отразить любовь к региону он решил в строках: «Здесь вода живая среди гор течет, годы продлевая, едет к нам народ».

Сейчас краевая столица уже во всю готовится к проведению финала. Работу ведет режиссерско-постановочная группа. Также уже определены участники концерта из Ставропольского края, которые выступят вместе с финалистами проекта.