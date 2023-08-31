Лесной пожар в нацпарке КЧР локализовали на третий день

Фото: МЧС КЧР

Пожар в Домбае, КЧР, удалось локализовать на третий день тушения. Возгорание в Тебердинском национальном парке тушат с 29 августа.

К работе подключились специалисты МЧС России, отправили два вертолета. С их помощью на горящую лесную подстилку сбросили 54 тонны воды.

— На земле с огненной стихией ведут борьбу 132 человека и 34 единицы техники, — рассказали в ведомстве.

Вечером 31 августа стало известно, что возгорание все же удалось локализовать на площади почти 4 гектара. Распространение пламени остановлено, теперь пожарные приступают к тушению огня.

— Просьба жителей района сохранять спокойствие — угроза ближайшим населенным пунктам отсутствует, — уточнил глава КЧР Рашид Темрезов.

Тебердинский национальный парк — заповедник, обладает особым охраняемым статусом. В нем проживает множество животных, в том числе и краснокнижных.