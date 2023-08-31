Высокий риск лесных пожаров фиксируют по всему Ставрополью

Гидрометцентр предупредил о высоком риске пожаров на Ставрополье Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ставропольский Гидрометцентр вновь объявил чрезвычайную пожароопасность на всей территории Ставрополья. Предупреждение касается и краевого центра.

Угроза сохранится и в пятницу, говорят синоптики.

— До конца суток суток 31 августа и в течение суток 1 сентября 2023 г. в Ставропольском крае ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс), — сообщили в Гидрометцентре.

По прогнозу специалистов, ставропольцев ожидает жаркий День знаний. Температура воздуха в среднем по региону 1 сентября достигнет +35 градусов. В Ставрополе синоптики предрекают 33-градусную жару.

В соседнем регионе лесной пожар в заповеднике тушат уже третий день. Возгорание в Тебердинском национальном парке в КЧР удалось локализовать лишь к вечеру 31 августа.