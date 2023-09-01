Четыре осенние ярмарки выходного дня откроют в Ставрополе

Осенние ярмарки выходного дня развернут в Ставрополе Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ставрополе 2 и 3 сентября развернутся площадки четырех ярмарок выходного дня. Сельхозпроизводители привезут в краевую столицу новый урожай груш, винограда и яблок, а также будут продаваться другие товары. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

— В субботу, 2 сентября, по адресам: улицы Лазо, 127, Васильева, 35/1 и Ленина 74/17. В воскресенье, 3 сентября, овощами и фруктами будут торговать на улице Серова, 466. Время работы ярмарок с 8:00 до 16:00, – пишет администрация.

На торговых площадках будут торговать производители из Изобильненского, Труновского, Петровского, Кочубеевского и других округов. Среди ассортимента можно будет приобрести ягоды, дыни, баклажаны, картофель, помидоры, зелень, кукуруза и другое.