После взрыва в Махачкале в крайне тяжелом состоянии находятся два пациента

ДВа пациента после взрыва в Махачкале в крайне тяжелом состоянии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двое пострадавших после взрыва у заправки в Махачкале до сих пор находятся в крайне тяжелом состоянии, состояния еще четырех медики оценивают как тяжелое. Пациентов эвакуировали на лечение в Москву, там врачи делают все возможное для спасения жертв трагедии.

— Пациенты, эвакуированные после взрыва на АЗС в Махачкале, в Москву, продолжают лечение в федеральных клиниках Минздрава России и медицинских организациях Москвы. Все с положительной динамикой, – сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

Двух эвакуированных человек уже выписали из больниц Москвы, еще одну пациентку перевели в медучреждение другого профиля. Все пострадавшие, оказавшиеся в федеральных учреждениях, постепенно идут на поправку.