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НовостиПроисшествия1 сентября 2023 6:52

После взрыва в Махачкале в крайне тяжелом состоянии находятся два пациента

Еще четверо – в тяжелом, врачи помогают пострадавшим в меру возможностей
Данил ЮРКОВ
ДВа пациента после взрыва в Махачкале в крайне тяжелом состоянии

ДВа пациента после взрыва в Махачкале в крайне тяжелом состоянии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двое пострадавших после взрыва у заправки в Махачкале до сих пор находятся в крайне тяжелом состоянии, состояния еще четырех медики оценивают как тяжелое. Пациентов эвакуировали на лечение в Москву, там врачи делают все возможное для спасения жертв трагедии.

— Пациенты, эвакуированные после взрыва на АЗС в Махачкале, в Москву, продолжают лечение в федеральных клиниках Минздрава России и медицинских организациях Москвы. Все с положительной динамикой, – сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

Двух эвакуированных человек уже выписали из больниц Москвы, еще одну пациентку перевели в медучреждение другого профиля. Все пострадавшие, оказавшиеся в федеральных учреждениях, постепенно идут на поправку.