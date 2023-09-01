Два сотрудника ДПС из Кисловодска попались на взятке у пьяного водителя

Сотрудникам ДПС грозит срок за взятку Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Кисловодске срок грозит двум сотрудникам ДПС, обвиняемым в коррупции. Ночью 13 октября 2022 года злоумышленники остановили автомобиль для проверки документов, однако почуяли от водителя запах алкоголя. Чтобы не выписывать протокол и не забирать права, автоинспекторы решили взять деньги.

— За непривлечение его к административной ответственности получили денежные средства в качестве взятки в размере 70 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.

О взятке узнали, и против автоинспекторов завели уголовное дело по статье «Получение взятки группой лиц по предварительному сговору». Фигурантов посадили под стражу, расследование дела проводится, доказательства вины собираются.

— Действиям взяткодателя следователем СК России также будет дана правовая оценка, – уточняет пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

В МВД также дали комментарий по поводу действий сотрудников правоохранительных органов. Сейчас началась служебная проверка, после которой обвиняемых могут уволить.

— В настоящий момент по данному факту назначено проведение служебной проверки. При подтверждении вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.