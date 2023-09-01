Невнимательный водитель сбил ребенка во дворе многоэтажки Ставрополя

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Во дворе многоэтажного дома на улице 50 лет ВЛКСМ в Ставрополе автомобилист сбил ребенка на велосипеде. Водитель «Датсун-Он-до» ехал по внутридомовой территории и не заметил школьника, наехав на него.

— С травмой головы 10-летний водитель велосипеда доставлен в больницу, ему назначено амбулаторное лечение, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

За рулем иномарки сидел 36-летний житель Михайловска, он был трезвый, злостным нарушителем правил дорожного движения не является. По факту происшествия началась проверка, обстоятельства устанавливаются.