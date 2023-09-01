Ставропольским школьникам родители купили китайские смартфоны

В этом году на Ставрополье в покупках смартфонов для школьников - новый тренд. Фото: пресс-служба МегаФона / Илья Захаров

Во время подготовки ученика к школе не последний пункт в списке дел – приобретение телефона. Традиционно в этот период растут продажи смартфонов бюджетных моделей. Однако в этом году тренд на Ставрополье изменился – родители чаще приобретали гаджеты в ценовой категории свыше 10 тысяч рублей.

По информации аналитиков*, в августе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли в продажах китайские смартфоны сразу нескольких брендов. Так, Huawei прибавил 30%, Honor продемонстрировал более чем двукратный прирост, а Tecno Mobile показал рекордные + 258%.

Продажи корейских смартфонов накануне нового учебного года снизились. Популярность устройств «с яблоком» сохранилась на уровне прошлого года, но в общих продажах они занимают всего 4%.

Рейтинг наиболее популярных смартфонов на Ставрополье в августе 2023 году:

1. Tecno Mobile — 34 % от общих продаж;

2. Realme и Xiaomi — по 19,5 % на каждую торговую марку;

3. Honor — 7 %.

* Данные получены на основании изучения спроса покупателей в салонах МегаФона и Yota, в том числе в новых, открывшихся этим летом в Ессентуках, Минеральных Водах, Нефтекумске и Пятигорске.