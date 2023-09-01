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НовостиПроисшествия1 сентября 2023 9:37

Телефонный террорист со Ставрополья получил 1,5 года условного срока

Ныне осужденный позвонил в полицию и сказал, что в автобусе бомба, хотя на деле ее там не было
Данил ЮРКОВ
За ложное сообщение о терроризме жителю Ставрополья да 1,5 года условно

За ложное сообщение о терроризме жителю Ставрополья да 1,5 года условно

Фото: Анастасия Осипова

На Ставрополье осудили жителя села Кочубеевского за ложное сообщение о терроризме. В августе 2022 года злоумышленник позвонил в полицию и рассказал о том, что в пассажирском автобусе «Георгиевск – Ставрополь» лежит бомба, которая может взорваться в любой момент.

— В ходе проверки сообщения, полученного сотрудниками правоохранительных органов, данные сведения не нашли своего подтверждения, – рассказали в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.

Против звонившего завели уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». С учетом, что фигурант признал вину, оказал содействие следствию и у него есть малолетние дети, суд приговорил его к наказанию в виде лишения свободы сроком на 1,5 года условно.