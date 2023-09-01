Прокуратура начала проверку после пожара в гостинице на Ставрополье

Фото: прокуратура СК

В Светлограде на Ставрополье прокуратура начала проверку после того, как там начался пожар в гостинице «Дельта». Сейчас там горит крыша на площади в 1000 квадратных метров. Пожарные на месте происшествия тушат возгорание, там работает 45 человек и 12 единиц техники.

— Прокуратура Петровского района проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдения требований федерального законодательства о пожарной безопасности, – рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

После проверки прокуратура примет решение о мерах реагирования. Пока что не решается вопрос о заведении ни уголовных, ни административных дел. Пострадавших в пожаре нет.