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НовостиПроисшествия1 сентября 2023 12:17

Прокуратура начала проверку после пожара в гостинице на Ставрополье

Пожарные тушат возгорание, обстоятельства происшествия устанавливаются
Данил ЮРКОВ
Фото: прокуратура СК

Фото: прокуратура СК

В Светлограде на Ставрополье прокуратура начала проверку после того, как там начался пожар в гостинице «Дельта». Сейчас там горит крыша на площади в 1000 квадратных метров. Пожарные на месте происшествия тушат возгорание, там работает 45 человек и 12 единиц техники.

— Прокуратура Петровского района проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдения требований федерального законодательства о пожарной безопасности, – рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

После проверки прокуратура примет решение о мерах реагирования. Пока что не решается вопрос о заведении ни уголовных, ни административных дел. Пострадавших в пожаре нет.