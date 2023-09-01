Канатную дорогу в Домбае закрыли за нарушение законодательства

Канатную дорогу в Домбае закрыли из-за множества нарушений Фото: Михаил ФРОЛОВ

В КЧР прокуратура через суд добилась закрытия канатной дороги в Домбае, владелец нарушал законодательство о безопасной эксплуатации таких объектов. Оказалось, что техническое состояние «канатки» ужасное, нарушений оказалось очень много, поэтому ведомство обратилось в суд с иском о запрете использовать дорогу.

— Выявленные нарушения явились основанием для обращения прокурора в суд с исковым заявлением о приостановлении эксплуатации канатных дорог ООО «Русская поляна» до полного устранения выявленных нарушений, – рассказали в пресс-службе прокуратуры КЧР.

Суд согласился с позицией прокуратуры и запретил эксплуатировать канатную дорогу, пока владелец не разберется с ее техническим состоянием. Теперь ее предстоит отремонтировать, чтобы снова запустить и продавать билеты туристам.