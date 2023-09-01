Мать из Владикавказа осудят за отравление годовалого сына метадоном

Мать отправила ребенка метадоном и ответит за это в суде Фото: Иван МАКЕЕВ

Во Владикавказе осудят 23-летнюю местную жительницу, которая отравила собственного ребенка метадоном. 20 июня 2023 года злоумышленница, уже будучи под наркотиками рядом со своим годовалым сыном, решила употребить еще одну дозу метадона. Ныне обвиняемая начала готовить раствор, часть которого попала на детскую бутылочку.

— Женщина допустила попадание сильнодействующего наркотического средства на поверхность детской бутылочки и тумбы с детскими принадлежностями. Не приняв в дальнейшем мер к стерилизации бутылочки, приготовила в ней напиток для ребенка, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Северной Осетии.

Ребенок выпил напиток с наркотиком по неосторожности матери, его здоровье ухудшилось. Малыша госпитализировали в детскую больницу, где его спасли. Против женщины завели уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Сейчас расследование завершили, и материалы передали в суд на рассмотрение. Ребенка отдали под опеку бабушки, на рассмотрение находится заявление о лишении обвиняемой родительских прав.