3200 первокурсников отметили 1 сентября в Ставрополе «Огнем знаний»

«Огонь знаний» знаменует начало нового учебного года. Фото: stgau.ru

В этом году в Ставропольском государственном аграрном университете стало на 3200 студентов больше. Из них порядка 2000 поступили на специальности высшего звена, еще более 1000 - среднего. 1 сентября ребята приняли участие в традиционной линейке, на которой был зажжен «Огонь знаний».

- Он знаменует начало нового учебного года. Старшекурсники передали первокурсникам символическую «зачетку» и «студенческий билет», проведя церемонию посвящения в студенты, - рассказали в пресс-службе СтГАУ.

Затем на главной площади вуза состоялся парад студенческих отрядов и объединений. Ежегодно свои навыки в них оттачивают механизаторы, ветеринары, технологи, озеленители, землеустроители, вожатые, волонтеры-добровольцы, финансисты, ИТ-специалисты, рестораторы. Отдельными колоннами прошли представители научного сообщества и лучшие спортсмены. Многие из них занимали призовые места на соревнования российского и мирового уровня.

Изюминкой праздника стали проездка жокеев конно-спортивной школы СтГАУ, демонстрация синхронного вождения сотрудниками университетской автошколы и выставка современной сельхозтехники, на которой студенты будут проходить практику.

- Уверен, что проведенные в стенах вуза годы станут самой яркой страницей в вашей жизни, - обратился к первокурсникам ректор СтГАУ Владимир Ситников. - У вас есть весь необходимый инструмент, чтобы реализовать индивидуальную траекторию развития в области образования, культуры и спорта, пройти практику на ведущих агропромышленных предприятиях Ставрополья и в итоге стать настоящими профессионалами.

Завершилась торжественная линейка выступлениями творческих коллективов вуза и вручением подарка от стратегических партнеров - сертификатов на общую сумму свыше 30 млн рублей. Их направят на поощрение отличившихся студентов.