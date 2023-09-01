Жара до +35 градусов и дожди ожидаются в выходные на Ставрополье

Жара и дожди ожидаются на Ставрополье в выходные Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Ставрополье в выходные ожидается сильная жара до +35 градусов, при этом пойдет дождь. В пятницу, 1 сентября, температура в регионе поднялась аж до +36, солнечная погода без осадков.

В субботу, 2 сентября, в крае ночью ожидается облачность, а днем пойдет дождь с грозой, но воздух прогреется до +35. Ветер будет дуть со скоростью до 10 м/с. в Ставрополе слабый дождь и температура до +32 градусов.

В воскресенье, 3 сентября, ночью на Ставрополье местами все еще будут идти кратковременные дожди с грозами, днем осадки закончатся, а воздух прогреется до +35. Облачная погода ожидается в Ставрополе ночью и днем, температура поднимется до +32 градусов.

Кроме того, не Ставрополье по-прежнему высокая пожарная опасность. Пятый (Чрезвычайный) класс наблюдается во всех территориях региона, даже в тех, кто до последних дней лета не поднимали его выше четвертого (Высокого).