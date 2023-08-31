Каждый пятый родитель предпочитает детскую карту наличным на карманные расходы

С банковской картой дети быстрее постигают финансовую грамотность. Фото: sberbank.ru

Во время учебного года многие родители начинают давать сыновьям и дочкам деньги на необходимые расходы - оплату транспорта, обед в столовой и другие. Современным аналогом карманных денег является банковская карточка. Только в Сбере на сегодняшний день ее оформили для 2,5 млн детей - это 17% от общего числа учащихся младших и средних классов. Активнее всего детские карточки заказывают в Москве и МО, Краснодарском крае, Ростовской и Свердловской областях. Такую статистику привел управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов.

- Наличные деньги ребенку легко потерять, а карточка всегда остается под контролем родителей, они могут отслеживать расходы, выставлять на них лимиты, пополнять баланс через онлайн-приложение. Дети же с его помощью могут расширить знания о финансах и кибербезопасности через видео и тесты, а также открыть виртуальную копилку и начать откладывать на свою мечту, - отметил Руслан Салимов.

Чтобы юным пользователям было еще интереснее постигать финансовую грамотность и бережнее относится к платежному средству, детские карты выпускаются с яркими дизайнами. У Сбера это, например, монстрики, единорог, Чебурашка и СберКот.