СКФУ приветствовал семь тысяч первокурсников в День знаний

В СКФУ прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний. Фото: ncfu.ru

В первый день учебного года для первокурсников и гостей СКФУ состоялось открытие интерактивного музея и церемония вручения студенческих билетов.

В рамках торжественной части мероприятий, посвященных этому важному дню, прошло открытие музейного комплекса в университете. В качестве почетных гостей присутствовали губернатор Ставрополья Владимир Владимиров и заместитель полпреда президента РФ в СКФО Владимир Надыкто.

Музейный комплекс отражает почти столетнюю историю развития науки и образования в Ставропольском крае и на Северном Кавказе. Его экспозиция занимает площадь более 300 кв. м и сочетает в себе традиционный и интерактивный формат. Здесь представлены достижения в области образования и науки, а в витринах расположены предметы, демонстрирующие результаты научных исследований и награды различного уровня.

Музейный комплекс станет площадкой для проведения экскурсий, просветительских программ, научных исследований, воспитательной и творческой работы не только для студентов СКФУ, но и для представителей образовательных, научных и общественных организаций региона.

Одним из почетных гостей стал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Фото: ncfu.ru

На торжественном мероприятии гостей и студентов поприветствовал глава Ставрополья Владимир Владимиров. Он подчеркнул важность образования и призвал молодежь к активной жизненной позиции.

– Краю нужны грамотные, хорошо подготовленные специалисты, которые будут вести вперед нашу экономику, развивать край, развивать страну. Поэтому желаю вам больших успехов в учебе. Будьте активными. Получайте знания с помощью мудрых наставников и учитесь применять теорию на практике. Пусть сбудутся ваши самых смелые планы!– отметил губернатор региона Владимир Владимиров.

От имени полномочного представителя президента РФ в СКФО Юрия Чайки руководство университета, преподавателей и студентов с Днем знаний поздравил Владимир Надыкто.

- Нашей великой Родине - России нужны грамотные, всесторонне подготовленные молодые специалисты! Сегодня вы получили студенческие билеты, а через несколько лет будете держать в руках дипломы, но никогда не останавливайтесь на достигнутом! Высокий уровень компетенций требует совершенствовать свои профессиональные навыки на протяжении всей жизни. Наша страна ждет вас, ждет тех, кто хочет эффективно работать, созидать новое и воплощать передовые идеи в жизнь. Успехов вам! - сказал заместитель полномочного представителя президента РФ в СКФО Владимир Надыкто.

Добрые слова напутствия и поздравления с началом учебного года в адрес студентов СКФУ прозвучали и от ректора федерального университета Дмитрия Беспалова.

- В новом учебном году к занятиям приступят свыше семи тысяч первокурсников. Безусловно, нас ждет насыщенный учебный год. Отмечу, что федеральный университет предоставляет большой спектр возможностей для реализации в науке, спорте, общественных инициативах. Дорогие первокурсники, впереди у вас яркие студенческие годы. Желаю вам неиссякаемой творческой энергии, успехов во всех начинаниях и выдающихся достижений во благо всей России! - сказал Дмитрий Беспалов.