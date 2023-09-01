В честь погибшего командира ОМОНа Климова в Пятигорске открыли Парту Героя

Александр Климов погиб осенью 2022 года. Фото: ТГ-канал главы Пятигорска

В лицее №20 Пятигорска состоялось открытие Парты Героя. Как рассказал присутствовавший на церемонии глава города-курорта Дмитрий Ворошилов, она посвящена выпускнику данной школы Александру Климову.

Майор полиции, командир оперативного взвода оперативной роты Пятигорского ОМОНа погиб в ноябре 2022 года в ходе специальной военной операции. Посмертно он был награжден орденом Мужества.

В пресс-службе администрации Пятигорска уточнили, что до этого в честь Александра Климова была названа одна из улиц в микрорайоне Новопятигорск-Скачки.

Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что в новом учебнике истории для старшеклассников появился параграф, посвященный офицеру из Дагестана Нурмагомеду Гаджимагомедову. Он стал первым участником СВО, которому было присвоено звания Героя России. 25-летний парень ценой своей жизни спас бойцов ставропольского 247-го десантно-штурмового полка.