В сквере Ставрополя ребенок сломал автополив и сбежал

Фото: соцсети мэра Ивана Ульянченко

В сквере Героев России в юго-западной части Ставрополя ребенок случайно сломал форсунку автополива за игрой и сбежал.

Взрослые, ставшие очевидцами, не сообщили о поломке сотрудникам сквера, выбросили отломанную деталь и ушли, оставив фонтан. Бесконтрольно бьющая вода могла испортить газон, уложенный плиткой тротуар и доставить неприятности прогуливающимся, обращает внимание мэр Иван Ульянченко.

- Всякое бывает, это дети. Вопрос возникает ко взрослым, которые увидев поломку, не сообщили об этом сотрудникам сквера, а выбросили отломанную деталь и просто убежали, - пишет глава Ставрополя у себя в Telegram и просит родителей лучше следить за своими детьми.