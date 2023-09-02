В Ставрополе 3 сентября откроют новую экспозицию «Крылатая слава Ставрополья»

Архив «КП» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В муниципальном музее Великой Отечественной войны «Память» в Ставрополе 3 сентября 2023 года в 13:00 часов откроют новую экспозицию «Крылатая слава Ставрополья». В пресс-службе администрации города рассказали, что посетители этой выставки смогут узнать больше о развитии авиации в регионе со времен Советского Союза и до наших дней. Среди экспонатов уникальные предметы, связанные с профессией военного летчика.

- Также при помощи интерактивного оборудования гости музея смогут увидеть фигуры высшего пилотажа, оснащение кабины самолета и оборудование аэродрома, - сообщает администрация Ставрополя.

Чтобы все желающие успели попасть в музей и увидеть эту экспозицию, ее работу продлят до декабря 2023 года. Экскурсии проводятся со вторника по субботу с 10:00 до 17:00 часов.