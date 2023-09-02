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НовостиПроисшествия2 сентября 2023 6:43

Пьяный мотоциклист и его пассажир пострадали в ДТП на Ставрополье

Водителю 39 лет, от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался
Источник:kp.ru
Фото: УГИБДД СК

Фото: УГИБДД СК

В Предгорном округе Ставропольского края нетрезвый мотоциклист и его пассажир получили травмы в ДТП на ремонтируемой дороге. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по СК, это была ночная поездка на кроссовом мотоцикле.

- По предварительным данным, 2 сентября около 2 часов ночи на 5 км автодороги «Лермонтов - Черкесск» водитель спортивного мотоцикла «ATAKI» на участке проведения дорожных работ выбрал небезопасную скорость движения, в результате чего совершил наезд на бетонные блоки.

В больницу попали жители станицы Суворовской. Водителю 39 лет, от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался.