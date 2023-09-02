Ставропольский университет поможет справиться с нехваткой кадров в индустрии гостеприимства на Северном Кавказе

По образовательным программами в сфере туризма и сервиса занимаются более тысячи студентов СКФУ. Фото: ncfu.ru

Северо-Кавказский федеральный университет разработал инновационную образовательную программу по повышению квалификации для туристической отрасли в СКФО.

После изучения векторов развития туризма и гостеприимства в России и на Северном Кавказе, эксперты университета выявили нехватку кадров как одну из главных преград для роста отрасли, особенно в курортных регионах. Дефицит квалифицированных кадров наблюдается на всех уровнях - от линейного персонала до высшего менеджмента.

В рамках поручения премьер-министра РФ Михаила Мишустина, представители туристического бизнеса должны сотрудничать с регионами для привлечения молодого поколения к сфере гостеприимства при выборе образования. Образовательно-индустриальные кластеры федерального проекта «Профессионалитет» станут основой для сотрудничества учебных заведений и работодателей.

– Наш университет обладает всеми необходимыми ресурсами для подготовки квалифицированных кадров для туристической отрасли на всех ступенях – от среднего и высшего образования до соответствующих программ дополнительного профессионального образования. Отмечу, что для развития отрасли на Северном Кавказе необходима консолидированная работа всей академической среды макрорегиона по подготовке кадров, – прокомментировал ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

СКФУ уже более 10 лет готовит специалистов для индустрии туризма. Популярностью пользуются программы, такие как «Организация бизнес-процессов в сфере услуг», «Менеджмент в индустрии туризма и гостеприимства», «Международный и национальный туризм» и другие, а также программы дополнительного профессионального образования «Деловой этикет» и «Экономика впечатлений».

В 2023 году запускается программа «Стандарты сервиса и гостеприимства», которая будет содержать интерактивные технологии в организации сервисных услуг. В программе уже участвуют более 150 представителей индустрии гостеприимства, включая сотрудников и руководителей. Интерес к обучению в дистанционном формате также выразили субъекты Северного Кавказа.

Завкафедрой туризма и индустрии гостеприимства СКФУ Татьяна Кулаговская подчеркнула, что главной проблемой индустрии гостеприимства является нехватка кадров. Она пояснила, что на Северном Кавказе эта проблема ощущается особенно остро из-за национальных особенностей регионов. Программа «Стандарты сервиса и гостеприимства» предназначена как для рабочих специальностей, таких как горничные и официанты, так и для руководителей на разных уровнях. Она поможет улучшить коммуникативные навыки и повысить уровень обслуживания гостей в соответствии с мировыми стандартами.

Стоит отметить, что Северо-Кавказский федеральный университет сотрудничает более чем с 150 предприятиями в индустрии туризма и гостеприимства, а студенты проходят практику в профильных учреждениях на Северном Кавказе. За последние пять лет студенты данных направлений получили возможность повышать свои профессиональные навыки и получать практический опыт на стажировках по всей России и в других странах-партнерах.