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НовостиПроисшествия2 сентября 2023 8:07

Пожарные защищают Домбай от огня в Тебердинском заповеднике

Тление горной подстилки распространилось на 5,1 Га
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
Фото: МЧС КЧР

Фото: МЧС КЧР

В Карачаево-Черкесии пятые сутки тушат Тебердинский национальный парк. Первый очаг возник 29 августа в горной труднодоступной местности урочища «Гоначхир», в 8 км от Домбая. 31 августа огонь приблизился к поселку на расстояние 4 км.

На 2 сентября, судя по информации от пресс-службы ГУ МЧС по республике, началась защита курорта и объектов инфраструктуры.

- Происходит горение и тление лесной подстилки в горной местности на площади 5.1 Га (31 августа площадь пожара была 3,4 Га — прим. Ред.). Работу и передвижение личного состава, привлеченного на тушение, осложняет крутизна склонов, камнепад и сложный рельеф местности, - отмечают в экстренной службе.

Двумя днями ранее были привлечены к тушению два вертолета МЧС России. В настоящее время для ликвидации очагов пожара применяются ранцевые огнетушители, шанцевые инструменты и подручные средства. Задействовано 148 человек и 35 единиц техники. Причину возникновения лесного пожара пока не озвучивали.