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НовостиПроисшествия2 сентября 2023 10:48

В Пятигорске мужчина выбросил пакет с марихуаной при виде полицейских

На жителя курортного города завели уголовное дело
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
Фото: ГУ МВД СК

Фото: ГУ МВД СК

У прохожего в Пятигорске при досмотре нашли пакет с марихуаной. Сотрудники полиции курортного города заметили, что при их появлении 38-летний мужчина заметно стал нервничать. Предположение полицейских подтвердилось — пятигорчанину было что скрывать.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю, при себе у того оказался пакет с наркосодержащим растением весом почти 320 граммов. Его он бросил на землю при виде сотрудников полиции и затем попытался сбежать.

Экспертиза подтвердила, что содержимое является марихуаной. На допросе мужчина ответил, что сорвал наркосодержащее растение на территории Пятигорска и хотел использовать для личного употребления. На него завели уголовное дело, сообщили в ГУ МВД России по Ставропольскому краю.