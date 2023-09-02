Более 800 тысяч лишилась жительница Ставрополья после разговора с мошенником

Архив "КП" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Полиция Ставропольского края расследует уголовное дело о мошенничестве с пострадавшей из города Солнечнодольска в Изобильненском округе. Женщине 49 лет.

Как стало известно из сообщения пресс-службы ГУ МВД по региону, она стала жертвой телефонного мошенника и лишилась больше 800 тысяч рублей. Из показаний потерпевшей следует, что ей на сотовый телефон позвонил абонент с неизвестного номера и представился банковским сотрудником. Собеседник убедил женщину, что мошенники оформили на ее имя кредиты и, чтобы не потерять деньги, ей нужно срочно оформить встречные займы.

- Введенная в заблуждение заявительница оформила три кредита и через банкомат перевела на продиктованные счета в общей сложности более 800 тысяч рублей, — говорится в сообщении ГУ МВД России по СК.

Когда ставропольчанка поняла, что сама говорила с аферистом, пошла писать заявление в полицию. В настоящее время сотрудники устанавливают личность мошенника.