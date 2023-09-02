Штормовое предупреждение объявили в трех республиках СКФО

Архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Дагестане, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии объявили экстренное предупреждение из-за сильных дождей в сочетании с грозой. В Дагестане ночью на 3 сентября 2023 года ожидается ухудшение погодных условий в отдельных горных и предгорных районах республики.

Согласно информации пресс-службы ГУ МЧС республики, на малых реках возможен подъем уровней воды до неблагоприятных отметок, а в горах возможен сход селевых потоков.

- Убедительная просьба быть бдительными и предельно осторожными, - комментируют в экстренной службе РД. - Телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Дагестан - 8(8722)39-99-99.

По информации Северо-Осетинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», в Северной Осетии непогода продлится 2-4 сентября 2023 года. Такой же прогноз и в Кабардино-Балкарии. В республиках местами по территории пройдут сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с.

В реках тоже возможен подъем уровней воды местами до неблагоприятных отметок, а в горах — сели малого объема.