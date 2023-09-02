В Кисловодске завершился первый за 20 лет купальный сезон

Фото Старого озера в Кисловодске: теоеграм-канал Евгения Моисеева

В Кисловодске в субботу, 2 сентября, объявили о завершении купания на Старом озере. Это был «исторический» купальный сезон, как отметил мэр Евгений Моисеев, потому что летом 2023 года его открыли впервые за 20 лет.

- Время до открытия следующего купального сезона мы потратим не зря. К следующему лету наше озеро станет одним из самых ярких и сильных центров притяжения не только в городе, но и на всем Юге России! - пообещал глава курорта.

В следующей сезоне на берегу обустроят спортивные и детские площадки, зоны для пляжных видов спорта и прогулок, установят лавочки, качели, шезлонги, тренажеры. Появятся кабельный вейкбординг, лодки, сабборды, катамараны, кафе, туалеты, душевые кабины, WiFi, видеонаблюдение, парковки и многое другое.