Синоптики пообещали дожди в начале рабочей недели на Ставрополье

Настроение испортить может и порывистый ветер Фото: Михаил ФРОЛОВ

Календарь уже перевернут и на Ставрополье снова 3 сентября. Вместе с осенью в регион пришил и кратковременные дожди. Именно их предсказал ставропольский Гидрометцентр.

В воскресенье, 3 сентября, в крае местами облачно, но без осадков. Температура достигнет 30–35 градусов. Настроение испортить может только порывистый ветер, скоростью до 14 метров в секунду.

Рабочая неделя, по прогнозу синоптиков, начнется с кратковременного дождя. Более того, вечером возможна гроза и сильный ливень. При этом столбики термометров покажут +27 градусов.

Во вторник, 5 сентября, небо вновь будет хмурым. Гидрометцентр не исключает возможность появления дождя. Температура так и останется +27 градусов.

Несмотря на возможность появление дождя, в регионе остается чрезвычайная степень пожароопасности.