Фестиваль «Кавказские игры» пройдет в середине сентября в Ставрополе

Состязание состоится 15–18 сентября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ставрополе впервые состоится фестиваль культуры и спорта народов Юга России «Кавказские игры». За первенство будут бороться команды регионов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Состязание состоится 15–18 сентября.

На соревнование в краевую столицу съедутся делегации из 20 регионов, в том числе Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской, Запорожской областей. Они будут мериться силами в 11 видах спорта: футбол, баскетбол, борьба на поясах, гиревой спорт, армрестлинг, дзюдо, легкая атлетика, перетягивание каната, силовой экстрим, спортивное программирование, стрельба из лука.

Помимо спортивных состязаний их ждет культурно-развлекательная программа. Для гостей региона выступят творческие коллективы, также пройдет выставка народных промыслов и произведений художников из субъектов Юга России.