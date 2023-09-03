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НовостиОбщество3 сентября 2023 8:05

Фестиваль «Кавказские игры» пройдет в середине сентября в Ставрополе

Краевая столица будет принимать делегации из 20 регионов
Иветта АВРААМОВА
Иветта АВРААМОВА
Состязание состоится 15–18 сентября

Состязание состоится 15–18 сентября

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ставрополе впервые состоится фестиваль культуры и спорта народов Юга России «Кавказские игры». За первенство будут бороться команды регионов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Состязание состоится 15–18 сентября.

На соревнование в краевую столицу съедутся делегации из 20 регионов, в том числе Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской, Запорожской областей. Они будут мериться силами в 11 видах спорта: футбол, баскетбол, борьба на поясах, гиревой спорт, армрестлинг, дзюдо, легкая атлетика, перетягивание каната, силовой экстрим, спортивное программирование, стрельба из лука.

Помимо спортивных состязаний их ждет культурно-развлекательная программа. Для гостей региона выступят творческие коллективы, также пройдет выставка народных промыслов и произведений художников из субъектов Юга России.