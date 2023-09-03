Губернатор Ставропольского края почтил память Андрея Джатдоева

Андрею Джатдоеву могло бы исполниться 61 год Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сегодня, 3 сентября, бывшему мэру Андрею Джатдоеву могло бы исполниться 61 год. Губернатор Владимир Владимиров почтил память градоначальника.

К памятнику Андрея Джатдоева в центре Ставрополя преподнесли цветы. Чиновники, горожане выразили соболезнования почившего хозяина города.

— Хороший человек и профессионал, работал на благо города и людей. Никогда себя не жалел. Любил жизнь, родной Ставрополь и стремился сделать его лучше. Андрея Хасановича нет с нами уже три года. Знаю, что горожане до сих пор вспоминают о нем с теплотой. О его делах всем нам напоминают улицы и скверы города. Замечательный мэр, соратник и друг, — написал в социальных сетях глава региона.