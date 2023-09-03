На сельхоз землях в Северной Осетии выросла свалка из строительного мусора

Фото: Россельхознадзор

В Пригородном районе Северной Осетии работники Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора выявили свалку на землях сельхозназначения. Участок в станице Архонской захламили строительными материалами.

Очаг захламления разросся на 130 кв. м. На поляне сотрудники Россельхознадзора обнаружили кирпич, шифер, полиэтиленовую, стеклянную и бумажную тары, остатки старой мебели.

Помимо этого, рядом прокопана траншея. Вдоль нее на площади 550 кв. м произрастает сорная растительность.

Правообладателю этого участка объявлено предостережение о недопустимости захламления территории, а также направлена досудебная претензия.