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НовостиПроисшествия3 сентября 2023 13:11

Житель Пятигорска набрал кредитов и отдал мошенникам более 1 миллиона рублей

Мужчина следовал инструкции злоумышленников и не понял, как попался на удочку
Иветта АВРААМОВА
Иветта АВРААМОВА
В полиции возбудили дело по факту «мошенничества»

В полиции возбудили дело по факту «мошенничества»

Фото: Мария ЛЕНЦ

На удочку телефонных мошенников попался еще один житель Ставрополья. На этот раз 56-летний пятигорчанин не понял, как набрал кредитов и отдал всю сумму неизвестному. Об этом случае рассказали в пресс-службе полиции.

В разговоре мужчине сообщили, что некие люди пытались оформить на его имя кредит. Эта новость сильно напугала ставропольца, поэтому он стал четко выполнять инструкции висящего на проводе злоумышленника.

Жертва рассказал мужчине все коды из СМС-уведомлений, которые присылали 56-летнему горожанину разные банки. Так, на его имя были оформлены два кредита, общей суммой более 1,1 млн рублей. Займы он перечислил своему собеседнику. Однако назад их получить не удалось.

— Сотрудниками полиции проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения злоумышленника. По данному факту Следственным отделом ОМВД России по городу Пятигорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), — сообщили в МВД.