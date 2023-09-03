Тростник в Красногвардейском округе может стать причиной очередного пожара

На участке отсутствуют подъездные пути, а также следы какой-либо производственной деятельности Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Заброшенный участок в селе Преградном Ставропольского края грозит возникновением пожара из-за двухметрового тростника. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Северо-Кавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора 21 августа 2023 года было проведено выездное обследование участка сельхозназначения в Красногвардейском округе. В процессе обследования был обнаружен заросший сорняком участок, площадью 1,2 гектара. На территории также рос тростник, достигавший двух метров в высоту.

На участке отсутствуют подъездные пути, а также следы какой-либо производственной деятельности. Земельный участок на данный момент не используется. В Россельхознадзоре отметили, что заросль тростника представляет угрозу возникновения пожара на сельхозугодьях.

В результате арендатору земельного участка было выдано предостережение о недопустимости подобных нарушений.