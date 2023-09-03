Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 сентября 2023 16:52

В Ставрополе возложили цветы в День солидарности в борьбе с терроризмом

Участники митинга в знак мира и надежды отпустили в небо белых голубей
Иветта АВРААМОВА
Иветта АВРААМОВА
Фото: администрация Ставрополя

Фото: администрация Ставрополя

На Ставрополье возложили цветы в память о погибших в Беслане и Ставрополе. Чиновники и горожане в День скорби вспомнили имена тех, чьи жизни оборвали террористы.

— С тех пор прошло 19 лет. Но боль от страшных событий не утихает и не пройдет. Я был на кладбище в Беслане. Невозможно передать словами чувства, выразить скорбь и желание сделать так, чтобы этой трагедии никогда не было. Но она была. И мы об этом помним, — высказался губернатор Владимир Владимиров.

Памятное мероприятие прошло у стен Дворца культуры и спорта. Здесь собрались больше сотни человек. Все они в рамках акции «Мир в наших сердцах» возложили цветы и почтили минутой молчания. Также участники митинга в знак мира и надежды отпустили в небо белых голубей.

Напомним, что именно на этом месте 26 мая 2010 года произошел теракт. Тогда за несколько минут до начала выступления государственного ансамбля танца «Вайнах» Чеченской Республики произошел взрыв. Ранения получили 57 человек. Трагедия унесла жизни 8 человек.

Многие, вспоминая события тех дней, не могли сдержать слез, стоя возле стен Дворца культуры и спорта.