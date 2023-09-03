В Ставрополе возложили цветы в День солидарности в борьбе с терроризмом

Фото: администрация Ставрополя

На Ставрополье возложили цветы в память о погибших в Беслане и Ставрополе. Чиновники и горожане в День скорби вспомнили имена тех, чьи жизни оборвали террористы.

— С тех пор прошло 19 лет. Но боль от страшных событий не утихает и не пройдет. Я был на кладбище в Беслане. Невозможно передать словами чувства, выразить скорбь и желание сделать так, чтобы этой трагедии никогда не было. Но она была. И мы об этом помним, — высказался губернатор Владимир Владимиров.

Памятное мероприятие прошло у стен Дворца культуры и спорта. Здесь собрались больше сотни человек. Все они в рамках акции «Мир в наших сердцах» возложили цветы и почтили минутой молчания. Также участники митинга в знак мира и надежды отпустили в небо белых голубей.

Напомним, что именно на этом месте 26 мая 2010 года произошел теракт. Тогда за несколько минут до начала выступления государственного ансамбля танца «Вайнах» Чеченской Республики произошел взрыв. Ранения получили 57 человек. Трагедия унесла жизни 8 человек.

Многие, вспоминая события тех дней, не могли сдержать слез, стоя возле стен Дворца культуры и спорта.