В Ставрополе завершается сезон дорожных работ с пятилетним бюджетом

Пятилетний бюджет выделили на ремонт дорог в Ставрополе в этом году Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сезон дорожных работ в Ставрополе завершается, причем он стал очень крупным, так как на него выделили средства как за пять лет ремонта. Дело в разрушивших дорожное покрытие ливнях в мае и июне. Проезжую часть чинили не только на главных улицах, но и в частном секторе, заявил мэр Иван Ульянченко.

— Так полностью отремонтированы более 20 дорог в частном секторе, тротуары появились там, где их раньше не было. Привели в порядок внутриквартальные дороги по более 60 адресам, обновили около 10 внутридворовых территорий многоквартирных домов, – пишет мэр в соцсетях.

Полное восстановление поврежденных в мае и июне дорог завершили. Ремонт других участков продолжается и сейчас, до тех пор, пока погода позволяет проводить работы. Правда, сегодня в Ставрополе синоптики обещают дожди.