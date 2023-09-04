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НовостиПроисшествия4 сентября 2023 6:32

Сообщения о минировании проверяют в нескольких школах Пятигорска

Правоохранительные органы начали разбирательства, людей эвакуировали из зданий
Данил ЮРКОВ
Угрозы минирования поступили в школы Пятигорска

Угрозы минирования поступили в школы Пятигорска

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пятигорске правоохранительные органы приехали в несколько школ после сообщения о минировании. Первая учебная неделя для школьников и учителей началась с эвакуации. О происшествии сообщил мэр курорта Дмитрий Ворошилов.

— В нескольких образовательных учреждениях города совместно с правоохранительными органами отрабатываем поступившую информацию об угрозах, – пишет мэр в социальных сетях.

Сейчас правоохранительные органы ищут взрывчатые вещества, если их найдут, саперы начнут разминирование. В ином случае учреждения продолжат работу в штатном режиме.