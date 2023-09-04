Более пяти тысяч цветов высадят в Ставрополе ко Дню города 16 сентября

Фото: администрация Ставрополя

В Ставрополе ко Дню города, который пройдет 16 сентября, высадят более пяти тысяч цветов, на этой неделе начнется замена увядших петуний, пеларгоний, плющей и бегоний на хризантемы. Новые растения появятся на развязке улиц Ленина с Семашко и Краснофлотской, а на проспекте Карла Маркса, Октябрьской революции и Крепостной горе появятся вертикальные вазоны столбов.

— Несмотря на то, что основной упор озеленители делают на кашпо, цветок семейства Астровых станет украшением клумб на площади Ленина и в скверах рядом, на проспекте Карла Маркса. Также работники восстановили цветники на центральной части улицы Дзержинского после земляных работ по замене здесь аварийного участка водовода, – сообщили в администрации Ставрополя.

Кроме того, озеленители занимаются стрижкой кустарников и обрезкой деревьев в центре города. На улице Артема уже закончили уход за растениями, на очереди – насаждения на улице Доваторцев, в скверах у площади Ленина, на Александровской площади и проспекте Карла Маркса.