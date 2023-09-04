С 84,5 граммами наркотиков поймали судимого жителя Ставрополя

Ставропольца с 84,5 граммами наркотиков поймали в собственном доме Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В квартиру на проспекте Юности в Ставрополе к 24-летнему местному жителю по наводке о хранении наркотиков пришли сотрудники полиции. Во время обысков правоохранители нашли 52 грамма героина и 32,5 грамма марихуаны, злоумышленник заявил, что вещества лежали у него дома только для личного употребления.

— В 2021 году данный гражданин уже был осужден за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере и приговорен к реальному лишению свободы на 4,5 года с отбыванием наказания в колонии строгого режима, откуда вышел по УДО, – сообщили в антинаркотической комиссии Ставропольского края.

Теперь же против рецидивиста завели уголовное дело по статье за незаконное хранение наркотиков. Фигуранта посадили в СИЗО до вынесения приговора. С учетом имеющейся судимости за аналогичное преступление, ему грозит длительный срок без права на условно-досрочное освобождение.